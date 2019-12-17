探索荃灣「驚安之殿堂」　店內環境小資訊

昨天跟大家介紹了新開的荃灣Don Don Donki裏面的六款趣味小物 ，有沒有吸引到你都想去看一看呀？正所謂「心動不如行動」，但在去之前不如先看一下我們提供的店舖小資訊吧。

荃灣門店的營業時間是上午九點到凌晨一點，有別於尖沙咀門店的24小時營業模式，店舖坐落在荃灣西地鐵站上蓋的商場內，小巴站和巴士站都在附近，交通十分方便。

店裏的貨品種類非常齊全，一進門就被一排排的零食貨架所吸引，走過這一排零食架就是美妝區、藥妝區、健康區和嬰兒護理區，各種美容儀、洗護用品、熱門藥妝、各種酵素等等都在這邊。

再走下去就是酒類及飲品區、生活百貨區和玩具及模型區，想想一整面的酒和飲料看起來多壯觀，各種特色的口味真想都買回去嘗一嘗。

然後就到了蔬菜及水果區，五顏六色、賣相精美的水果看起來真甜，當然各種蔬菜很適合大家買回去煮飯仔。注意千萬不要因為不想買食材而不走下去，因為後面就是提供日式料理的熟食區，穿過一排醬料和凍櫃就能到了，順帶一提這一排凍櫃有各種肉類和海鮮。

來到了熟食區，刺身、壽司、炸雞、大板燒、章魚小丸子、便當和現煮關東煮，想起來都餓了，重點是價格還挺優惠的，後面還有供應座位和微波爐，可謂非常的貼心。熟食區後面有一個出口，大家可以結完帳再過來吃，吃完就可以直接離開啦。

你以為結束了嗎？從熟食區折回去有一個分叉路，有幾個賣雪糕和半加工食品的雪櫃，鯛魚燒、煎餅等等，稍稍加熱就能吃啦。偷偷告訴你們，正在做優惠喔，別錯過。再往裏走來到了另一個零食的小世界，更多的是糖果和朱古力，薯片在一進門那裏喔，再往下走就是剛剛走過的地方啦。

這麼看下來是不是覺得有一點點大呀，店內設有兩、三個出口和收銀台，所以見到想買的先拿着，就不用再走回頭了。店內可以說是一應俱全，慢慢的走上半天完全不是問題，準備好去血拼了嗎？