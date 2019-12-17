決性11點：一齊選出　令和女神

日本AV界一年一度嘅大型頒獎典禮「Sky PerfecTV成人放送大賞2020」又嚟喇！各個獎項嘅入圍名單已經公布，全球AV迷只要登記成為Sky PerfecTV會員就可以投票選出自己嘅心水女優，結果會喺明年3月17日嘅頒獎禮公布。至於有咩女優入圍呢？依家就同大家先檢閱一下今屆入圍「女優獎」嘅候選名單喇！

【佐倉絆 不老萌妹】

真係不得不讚日本女仔嘅駐顏技巧，好似AV廠KMP當家花旦佐倉絆咁，雖然已經年屆30歲，但係肌膚粉嫩白滑，猶如18歲少女一樣萌味十足。今次入圍「女優獎」對於佐倉絆確係表現上嘅肯定，同時亦別具意義，因為佢將於明年第一季引退，而2015年佢曾經奪得「新人獎」，如果今次拎埋「女優獎」，咁就真係好頭好尾，為女優生涯畫上完美句號喇！

【小倉由菜 韓系嬌娃】

雖然AV廠SOD有紗倉真菜、古川伊織以及白石茉莉奈三大巨頭，但係廠內亦有一位新勢力人氣不下於呢三位師姐，佢就係小倉由菜。外形嬌俏得嚟帶點柔弱感覺，十分惹人憐愛。佢同時以YouTtuber身份發展，喺視頻中大騷流利韓語，吸納咗大量韓國粉絲，因此問鼎「女優獎」嘅機會甚大。

【葵玲奈 最強之妹】

葵玲奈童顏可愛稚嫩，雖然身材冇咩凸出之處，但係憑住投入又肉緊嘅演出以及盡展青春活潑嘅風格，一樣能夠成為唔少AV迷嘅追捧對象，更稱佢為「妹系最強傳說」。除咗拍AV，葵玲奈仲以歌手身份登台表演，亦有跟隨潮流做網紅，從而吸納到AV迷以外嘅觀眾作為粉絲，相信有咁多發展渠道，對於阿妹增加選票數量有幫助。

【橋本麗華 美尻熟女】

橋本麗華喺2017年出道，當時佢28歲，氣質成熟，以美熟女路線發展。不過話時話，頒獎禮設有「熟女獎」，點解大會唔安排麗華角逐呢個獎呢？

【紺野光 長身嬌娃】

紺野光可愛俏麗，一雙水汪汪嘅明眸相當吸引，而更見突出嘅地方，係佢身高有5呎4吋，喺平均身高得5呎嘅可愛女優群當中高人一等。另外演出方面亦有水準，過去一年雖然光妹嘅產量有唔少，但大部分係同其他女優合演嘅大堆頭作品，令AV迷對佢嘅印象唔會太深刻，加上本身嘅人氣亦唔高，所以個人認為佢得獎機會相當微。