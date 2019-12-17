【深夜字聊】唔想一觸即發 有咩辦法？

Q：本人自娛長達6年，且頻率較高。現在交歡時發現龜頭敏感度大大降低，因而導致射精困難，請問除了減少自娛次数以恢復龜頭敏感度，還有其他方法嗎？

S君

A：射精障礙（Ejaculatory Disorder）又稱「控射障礙」，屬常見的男性性功能障礙。縱使普遍男性也會「求神拜佛」遠離它，盼它不要發生在自己身上，偏偏卻事與願違，有三種主要的射精障礙問題，包括(1)早洩、(2)延遲性射精、(3)無法射精等，其實已嚴重地妨礙了伴侶性福。

延遲性射精與無法射精，兩者皆屬「遲洩」類別，閣下患的是延伸性射精。想盡快解決困擾，男性願意禁慾一段時間，這無疑是最簡單直接的「自療」方法。期間毋須靠服藥或針藥協助，男性卻必須戒除心癮，給予時間讓身體能調整官能感覺和認知，以重新適應伴侶性愛。

可是，禁慾方法每每是知易行難，若然一曝十寒，必定成效不彰，難以改善情況，故此必須要付出耐性和忍耐力。自慰時男性可隨意控制手部的游移速度、節奏、握力鬆緊、重點刺激敏感位置、射精完事時間，過程中陰莖會適應了較強的擠壓力度，變得非常受力，可以承受很大的力度，換言之官能是變麻木了。禁慾的作用正是為了讓性機能可以從麻木中漸漸復甦，消除往常的官能認知，重燃陰莖和龜頭的敏感度，同時也開始積存性慾飢渴感，增強個人對伴侶性愛的慾求，以驅動男性在日後做愛時，能瞬間重獲那種一觸即發的強烈性快感。

李偉儀