開箱男：HUAWEI Mate 30 Pro　攝力再突破

【特約報道】近年手機已經成為用家最常用的拍攝工具，用家亦對手機拍攝功能的要求有所提高。而近期最受關注的拍攝手機，就一定非HUAWEI Mate 30 Pro莫屬，皆因配備Leica電影4鏡頭，DXOMARK更獲高達121總分；同時又加入突破性的88°超曲面環屏幕。事不疑遲，即睇今期開箱男！

Mate 30 Pro正面備有6.53吋OLED屏幕，解像度達2,400×1,176。屏幕最特別是用上88°超曲面環屏幕，兩邊屏幕以88°弧形將機身側面包起來，左右邊框近乎無形，更特別省去機側音量按鍵，僅保留電源鍵。要控制音量，就可以透過觸控環屏邊緣，用家亦可自訂音量調校位置，相當創新。

機背最搶眼當然是以Halo光環為設計靈感的圓環形鏡頭系統，加上金屬質感的玻璃機背，手感、外觀都相當突出。行貨提供兩款配色，分別是低調的亮黑色及今次開箱的星河銀，星河銀於燈光折射下呈現紫藍色，富有層次感。

Mate 30 Pro配備Leica電影4鏡頭，包括4,000萬像素電影鏡頭、4,000萬像素超感光相機鏡頭、800萬像素超變焦鏡頭以及3D深感鏡頭，採用業界最大的1/1.54吋感光元件，配合ISP 5.0圖像處理器，令低光拍攝表現更好。當中超變焦鏡頭支援3倍光學變焦，配合超感光相機鏡頭可支援5倍無損變焦以及最高的30倍數碼變焦，加上廣角鏡頭，拍攝不同場景都相當靈活。

最令開箱男驚喜是Mate 30 Pro的低光影片拍攝，影片感光度可高達ISO 51,200，超感光相機鏡頭及超變焦鏡頭均加入OIS光學防震，手持拍攝影片都冇難度。Mate 30 Pro更可拍攝出1,080p格式的960fps及720p格式的7,680fps慢動作拍攝，開箱男就嘗試倒水至碟上，以慢動作模式就可以輕鬆拍攝出濺水、水珠飛彈的瞬間，確實誇張！此外，新機亦支援4K超廣角延時影片，玩法多多。

硬件方面，Mate 30 Pro採用Kirin 990八核心處理器，行貨將提供8GB RAM及256GB ROM，以《Antutu》跑分獲超過45萬分，應該日常使用甚至打機都綽綽有餘。軟件則預載EMUI 10，並提供HUAWEI ID、華為應用程式市場（HUAWEI AppGallery）、華為瀏覽器以及華為視頻等應用程式，當中華為應用程式市場就提供大量本地熱門Apps，非常方便。

售價：HK$6,988

查詢：consumer.huawei.com/hk