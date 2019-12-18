順風快遞：飛機聖誕餐　未到達先興奮

阿聯酋航空由杜拜飛往英國、歐洲、美國和南非等航線，經濟艙乘客主菜已可享用火雞卷配薯蓉搭配紅莓醬。（互聯網）

聖誕假期快到，又是去旅行的好日子。唔少航空公司都會推出時令食品或飾品送給每位客人，唔知以下介紹的，會唔會大家也有選乘呢？

【阿聯酋航空 老少齊享聖誕餐】

阿聯酋航空已經連續第四年推出廣受乘客喜愛的聖誕節日餐單，航空包括由杜拜飛往英國、歐洲、美國和南非等航線，就算是經濟艙乘客主菜已可享用火雞卷配薯蓉搭配紅莓醬，加上朱古力慕斯作甜品。

至於頭等及商務艙乘客，更有杏子餡烤火雞雞胸肉、烤馬鈴薯配抱子甘藍及聖誕老人為靈感的朱古力蛋糕或薑餅蛋糕，再走到機上貴賓室飲杯聖誕限定Santa’s Spiced Amarula雞尾酒，諗起都夠歎！

然而，小朋友餐飲則是令人驚喜的雪人造型朱古力曲奇，加上火雞晚餐，一家老少都食吃得滿足！

【漢莎航空 傳統德國鵝肉大餐】

以為德國美食只有豬手？其實他們的烤鵝也十分耍家。來自德國的漢莎航空於12月20至26日，會為經濟及優選經濟艙乘客帶來這道傳統美食～烤鵝配薯球酸菜，而頭等及商務艙更有甜甜的梨子酒作甜品，再加上朱古力或曲奇，保證吃得飽飽睡得好！至於同一集團的瑞士國際航空，則於12月18日至31日為經濟艙乘客提供烤雞胸配栗子薯蓉，而商務及頭等艙則有黑松露烤鴨，後者更會奉上矝貴的Löhr plums聖誕梨子酒，感覺更顯高貴。

【全日空 除夕歎蕎麥】

聖誕節於日本不是假期，所以全日空這幾天沒有特別餐，但緊接12月31日除夕夜，則會為商務艙客人奉上寓意切除舊年（今年）的一切辛勞、災難厄運的吉祥食物～蕎麥麵。而1月24日至31日的農曆新年期間，來往中國、台灣及香港的航班則全機會有抹茶曲奇作甜品，係咪好窩心呢！