外國學者拍科學短片　Fact Check「星戰」

「星戰」系列的電影成為全球幾代人的回憶，最近終於來到最終回《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）喇！太空飛船的飛行速度真的比光速還快嗎？在現實生活中的光劍戰鬥中會發生甚麼？其實外國大學不少學者，運用其不同範疇的專業知識，探索科幻小說背後的神秘事實。

像英國的University of Surrey，多位來自物理學、太空系統和工程學的專家，多年前因應熱播中的《Star Wars: The Last Jedi（星球大戰：最後的絕地武士）》，於網上發布以「The science of Star Wars」為題的4輯短片。其中兩個題為《Phy-ction》及《Lasers and lightsabers》的短片，分別由兩位物理教授分享太空飛船飛行速度及光劍戰鬥的科學知識。

機械人是星球大戰另一焦點，太空自動系統教授於短片《Droids》中，探討機械人在現代，以及在未來太空年代的角色。機械工程科學教授主講的短片《Body armour》，則探討防彈衣及相關保護裝備，血肉身軀如何成為「不敗之身」？有興趣長知識的話，不妨瀏覽相關網頁啦！