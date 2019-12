外國學者拍科學短片　Fact Check「星戰」

「星戰」系列的電影成為全球幾代人的回憶,最近終於來到最終回《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)喇!太空飛船的飛行速度真的比光速還快嗎?在現實生活中的光劍戰鬥中會發生甚麼?其實外國大學不少學者,運用其不同範疇的專業知識,探索科幻小說背後的神秘事實。

像英國的University of Surrey,多位來自物理學、太空系統和工程學的專家,多年前因應熱播中的《Star Wars: The Last Jedi(星球大戰:最後的絕地武士)》,於網上發布以「The science of Star Wars」為題的4輯短片。其中兩個題為《Phy-ction》及《Lasers and lightsabers》的短片,分別由兩位物理教授分享太空飛船飛行速度及光劍戰鬥的科學知識。

機械人是星球大戰另一焦點,太空自動系統教授於短片《Droids》中,探討機械人在現代,以及在未來太空年代的角色。機械工程科學教授主講的短片《Body armour》,則探討防彈衣及相關保護裝備,血肉身軀如何成為「不敗之身」?有興趣長知識的話,不妨瀏覽相關網頁啦!