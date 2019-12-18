三界五行：性格命運　關係微妙

十二星座各有獨特性格，如果用兩個字概括，白羊座冒險，金牛座固執，雙子座善變，這不能說是缺點，占星術是多面體，並非一成不變，缺點可變優點，優點可變缺點，好壞無定，禍福無常，占星術因為可以提供趨吉避凶意見，所以經歷幾千年歷史考驗，至今仍然有存在價值。冒險加穩健，固執加擇善，善變加耐力，就是成功因素。

雙子座性格靈活、反應快、能言善辯、擅長溝通協調，喜歡變化而缺乏耐性。在希臘神話中，至高無上的神宙斯與王后生了一對孿生子，這對孖仔都喜歡冒險，一次航海中遇上風暴，眼看就要沉船，忽然，一個星座最明亮的兩顆星閃閃發光，引領兩兄弟脫險，宙斯把這個星座命名為「雙子星座」。

雙子座的守護星是最具智慧與變動的水星，而在四象分類中，雙子座屬於風象星座，雙子座來去自如，像溫柔的春風。先天注定雙子座獨特的性格。雙子座既適宜從事創作，也適宜從事外交、公關、媒體、教育。由於能言善道，很識得搞氣氛，有他在，就不會有冷場。

2020年，喜歡變化的雙子座將面對很多新挑戰，因為多種星象都與雙子座有關：雙子座日蝕、雙子座月蝕、雙子流星雨。而守護雙子座的水星，在未來這一年的春天、夏天、秋天，先後出現三次逆行。善變的雙子座，如何應變？明天續談。

方向宇