新世代年輕人大多數都鍾意於社交媒體上用上一些縮寫英文字母例如:BFF(Best Friends Forever)、TBT(Throwback Thursday)或OOTD(Outfit Of The Day),配合精心拍攝的照片去形容周遭所發生的各種事物。BTTY(Be True To Yourself)就正是女子歌唱組合Super Girls成員Heidi(李靜儀)所推出的個人服飾系列,曾修讀時尚形象設計的她透過自身的生活及工作體驗化作靈感去創作,品牌名字正是希望大家可以相信自己的價值觀,從而喚醒忠於自己的意識。是次BTTY就特別邀請時尚攝影師KD(Kenneth Deng)合作,攜手打造出充滿藝術美感的《朝花夕拾》相片展覽(12月18日晚上7時K11 MUSEA POPCORN GENERAL STORE舉行),並將他對時裝及攝影的獨特見解融入到一系列以黑白兩色打造的服飾單品之上。