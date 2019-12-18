戲通天下：《星球大戰：天行者崛起》　唔睇無話題

12月電影界最重磅之作，星球大戰(STAR WARS)系列九部曲的最終章《星球大戰：天行者崛起》，於12月18日起開始在港上映，作為後傳三部曲的最後一集，相信所有謎團都會解開，例如女主角Rey的身世之謎，Kylo Ren最後會否改邪歸正？Han Solo又是否未死，然後與Luke Skywalker一齊出場？粉絲追到最後一集，固然非睇不可，相信非超級粉絲的一般觀眾都開始感受到那股朋友間唔睇無話題的氣勢，就等小記同大家分析三大吸引位吧。

吸引位一：Rey墮入Dark Side?

睇《星球大戰：天行者崛起》預告中最震撼的一幕，當然是女主角Rey穿上黑篷，拿着光劍，一副已經墮入Dark Side的樣子，飾演Rey的靚女演員Daisy Ridley上美國清談節目宣傳《天行者崛起》時，被問得最多的都是這個Dark Side Look。當然《天行者崛起》作為九部曲的最終章，編劇總不會夠膽死將Rey寫成壞人，但劇情會怎樣鋪排，仍是粉絲最關心的。

吸引位二：J.J. Abrams再次執導

上集《星球大戰：最後的絕地武士》口碑麻麻，不少粉絲都嫌導演Rian Johnson功力未夠，特別是Finn與肥妹Rose Tico那條感情線更令一眾粉絲倒足了胃口，今次《天行者崛起》就找回曾拍《原力覺醒》的導演J.J. Abrams，他本身是星戰迷，很明白星戰迷想睇甚麼，當年拍《原力覺醒》時加入懷舊元素，就拍得比前傳三曲步更有星戰迷，今次《天行者崛起》找回他來導演，一眾粉絲可以放心。

吸引位三 ：三巨頭會否重聚?

飾演Princess Leia的女演員Carrie Fisher不幸在16年離世，但相信J.J. Abrams已拍了她在《天行者崛起》中的戲份，而飾演Luke Skywalker的Mark Richard Hamill亦在演員名單中，即是他亦肯定會出場，問題就是飾演Han Solo的Harrison Ford，無錯他確是《原力覺醒》中被Kylo Ren刺了一劍，又跌了落基地深淵，但不少粉絲都期望他其實未死，Princess Leia、Luke Skywalker與Han Solo等三巨頭可以在銀幕上再同台出現，能否實現，就要買定戲票入場睇了。