新一年新挑戰　Merrell Challenge越野賽接受報名

Merrell Challenge即將迎來第五屆挑戰賽，賽事集越野跑、溯澗、定向等多種極具挑戰性的戶外運動於一身，是喜愛越野活動人士挑戰自我的好機會。（互聯網）

鍾意攀山涉水、挑戰自我嘅你，有個大展身手嘅機會，「Merrell Challenge 2020 挑戰賽」現已正式接受報名，這個挑戰賽集越野跑、溯澗、定向等多種極具挑戰性的戶外運動於一身，以往一直吸引眾多精英健兒組隊參賽。在新一年，挑戰賽將於2020年3月29日（星期日）假清水灣二灘舉行，與大家一同享受越野活動的樂趣。

今年挑戰賽以團體形式進行，分別設有精英組及探險組。精英組必須由2名跑手組成，跑手需具備划行獨木舟經驗。賽事全程為23公里，在限時6小時內隊伍需合力完成五個關卡，包括：海岸攀爬、野外定向、划獨木舟、河流賽跑及特別的團隊任務。參賽者不單要具有冒險精神，更需要體力、智力和應變能力。

而探險組則須由3名跑手組成，在限時6小時內，隊伍只需要完成約16公里的賽事，當中需要共同征服海岸攀爬、沙灘賽跑、野外定向及團隊任務，考驗隊員之間的默契和配合度。在比賽中，參賽者更只可使用指南針及大會提供的地圖作導航，克服沿途挑戰，增加了整體的難度。

「Merrell Challenge 2020 挑戰賽」活動詳情

日期：2020年3月29日（星期日）

地點：清水灣二灘