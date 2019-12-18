入油換限量版紀念珍藏車仔

是不是每個汽車迷都會渴望擁有一台世界級的跑車，帥氣地在在馬路飛馳呢？不用等到將來，現在就有機會擁有一台了，不過不是真的，而是TOMYTEC 聯同CALTEX 推出的全球獨家限量紀念合金車 「TOMICA LIMITED VINTAGE NEO Honda Civic EG6 SiR」套裝，入油就有得換喇！

這個套裝是為了紀念創下「最快時間駕駛汽車攀爬泰國象山」的健力士世界紀錄而推出，裏面不僅有Honda Civic EG6 SiR跑車模型，還有獨一無二編號的創舉紀念卡和山系擺設座，連包裝盒都是精心設計，非常炫酷。

除了TOMYTEC車仔外，車迷們還可以換購TOMICA車仔，每款車仔都配有一張專屬車號紀念咭，幸運的話還可以抽到神秘車款，有沒有心郁郁呀。心動不如行動，快點去加德士加油儲印花換購啦。

換購方法：

1. TOMYTEC 創舉紀念套裝

即日起至2020年1月24日，於加德士入汽油折扣後計算每滿$200，可獲得印花1個，集齊6個加$168，即可換購TOMICA LIMITED VINTAGE NEO Honda Civic EG6 SiR 創舉紀念套裝，當中包括創舉模型車仔、創舉紀念咭及山系擺設座。

2. TOMICA 經典車款及神秘車仔：

即日起至2020年1月24日，於加德士入汽油折扣後以單壹交易計算滿$500，加$20即可隨機換購TOMICA車仔及專屬車號紀念咭乙張。