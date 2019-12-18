本日日本：東京新開幕　史諾比博物館實照曝光

繼2016年在六本木 「Snoopy Museum Museum」期間限定館大受歡迎後，全新的「Snoopy Museum Tokyo」近日剛於東京町田市的大型商場「南町田Gran Berry Park」內開幕！新館面積比之前的大了兩倍，實照曝光後，終見到它多個亮點，當中包括在「史諾比房間」中那隻8米長「臥睡」史諾比公仔，在它身旁還有5大隻不同時期史諾比，造型隻隻可愛。

館中常設展「Snoopy & the Peanuts Gang」更會透過影像，解構《花生漫畫》作者Charles Monroe Schulz的作畫歷程，部分原畫更是首度公開。而企劃展則就以美國「Charles M. Schulz Museum」特地出借的原畫為主，約半年更換一次，大家將可近距離欣賞到超珍貴的史諾比原始手稿和畫作。博物館商店「Brown's Store」」就會售賣多種史諾比的限定商品。在3樓還有「史諾比露台」也是拍點之一；而「胡士托客房」更參考了胡士托造型，房間盡是毛茸茸的黃色，內有大量史努比漫畫讀物繪可供在場閱讀。

Snoopy Museum Tokyo

開幕日期：2019年12月14日

地址：東京都町田市鶴間三丁目3-1、4-1（南町田Gran Berry Park「パークライフ・サイト」區域）

開放時間：10:00am~8:00pm（入場每天分5個時段）

門票：成人2,000日圓（約HK$148）/中學生1,000日圓（約HK$72）/小學生600日圓（約HK$43）