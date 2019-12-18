Nissan Skyline新概念打孖上

被稱為東京改裝車展的Tokyo Auto Salon是東京國際車展以外，最具人氣的日本大型車展。而2020 Tokyo Auto Salon東京改裝車展，即將於明年1月10至12日，在千葉巿幕張展館舉行，車迷可別錯過。

地頭龍之一Nissan將帶來兩款Skyline 新概念作400R Sprint Concept 及Deluxe Advanced Concept。其中400R Sprint Concept建基於車系頂級車型400R構建，同樣搭載3.0 V6雙渦輪增壓引擎，擁有400hp強大馬力及475Nm峰值扭力，0~100km/h加速約4.7秒完成，可見此概念車較重視前線加速。獨特的啞黑及淺啞灰雙色車身，輔以搶眼青檸綠線條點綴，車側還有20字樣，配上20吋鍛造金合輪圈和類似在GT-R Nismo身上的大尾翼，賣相動感十足。而Deluxe Advanced Concept則較着重豪華感，配備ProPilot 2.0、雙色皮椅及設計獨特的雙色輪圈等。