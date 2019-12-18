【飲食界盛事】《米芝蓮指南香港澳門》於新濠天地公布

飲食界一年一度嘅盛事莫過於公布《米芝蓮指南香港澳門 2020》上榜餐廳。米芝蓮於12月17日在澳門新濠天地公布了完整名單，香港澳門並有254間餐廳及52間酒店，當中有16間獲得新星評級、有2間餐廳獲得最高嘅3星、3間獲2星，以及11間獲1星。

全新指南入面，香港共有70間餐廳獲星，而澳門則有20間。香港共有7間包括2間新上榜或晉升成為3星餐廳包括富臨飯店、志魂、龍景軒等。另有12間包括1間獲晉升嘅餐廳，以及51間1星包括11間新上榜或獲晉升餐廳，如今年開業嘅L'Envol，以及Roganic、Louise等均首獲1星。

澳門方面則有3間3星餐廳，分別係譽瓏軒、8餐廳及天巢法國餐廳。另有7間2星（當中2間係新上榜或獲晉升）嘅餐廳，如今年新上榜即獲2星嘅川江月、由1星晉升為2星嘅永利軒等；還有10間1星餐廳。

而《米芝蓮指南香港澳門 2020》亦羅列咗30間街頭小食店，以及93間獲得米芝蓮餐盤推薦的餐廳。咩係米芝蓮餐盤？其實係2016年首次喺指南出現，旨在表揚提供高水準美食嘅餐廳。