德國羅滕堡　中世紀風情聖誕

要去歐洲聖誕市集，不少人會揀發源地德國，位於該國南部巴伐利亞州安斯巴赫郡的羅滕堡（Rothenburg ob der Tauber）可算是個大熱選擇！當地保留着中世紀舊城建築而備受旅客青睞，而每年年尾舉行為期約一個月的聖誕市集Alt-Rothenburger Reiterlesmarkt（今年舉行日期為即日至12月23日）更是壓軸的焦點盛事，讓大家可以沉醉於浪漫的節日氣氛當中。

年度盛事 活動豐富

羅滕堡市內錯綜複雜的石板小路及小公園，將精緻的古風木造房子重重包圍，感覺相當典雅迷人。每年11月最後一個周末至平安夜之前，在舊城區市政廳周邊如Markplatz等地會舉辦一年一度的聖誕市集Alt-Rothenburger Reiterlesmarkt。今年有69個不同攤檔參與，你會搵到各類聖誕裝飾品、薑餅、羊毛製品，當然也有應節的熱紅酒等。市集舉行期間，每日下午2點及晚上9點30分會分別設有英語的城市導賞團及夜更導賞團，於周末城中的Allegra-Schokolade更會舉辦朱古力製作體驗（需用電郵預約報名）等活動，叫訪客玩得開心。

遊逛名店 地道美味

一場來到，可別錯過市集旁邊的名店。它是一間全年無休的聖誕飾品店，隨樓梯而下有布置得美輪美奐的Christmas Village情景，5米高的聖誕樹周邊是仿製小屋，擺放着玻璃、木製和布製飾品，感覺相當夢幻。店的二樓則是收集了不同年代聖誕飾品的博物館，必讓大家眼界大開。

要是想醫肚的話， 當地有款名為雪球（Schneeballen）的食品。話說它是羅滕堡和附近村落的傳統小食，以忌廉、麵粉和糖三種簡單的材料搓成麵糰，切成幼條並捲成球狀再以油炸而成；當中的是該市最傳統一家，其鬆脆而不乾的口感，十分美味呢！

Alt-Rothenburger Reiterlesmarkt

日期：即日至12月23日

地點：Marktplatz, 91541 Rothenburg ob der Tauber

營業時間：周一至四11:00am~7:00pm、

周五至日11:00am~8:00pm

Katha Wohlfahrt

地址： Herrngasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber

營業時間：9:00am~6:30pm（不同日子時間有所變動）

Backerei Striffler

地址： Untere Schmiedgasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber

營業時間：7:00am~6:30pm（周一至周五）、6:30am~7:00pm（周六）、11:00am~6:00pm（周日）

網址：www.baecker-striffler.de