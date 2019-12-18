A$AP Nast聯名鞋款　叛逆火燄

美國饒舌組合於潮流界的影響力向來都舉足輕重，不少運動品牌或潮流品牌都不時會與這些人氣組合聯名，借助他們於音樂界及潮流界的名氣令單品得以大賣，好似早年RUN-DMC、PUBLIC ENEMY及OFWGKTA（Odd Future Wolf Gang Kill Them All）等等都曾經被潮流品牌邀請聯名合作。來自紐約哈林區的Hip Hop組合A$AP Mob（Always Strive And Prosper），當中每位成員所用的藝名皆冠上A$AP為首，例如：A$AP Illz、A$AP Rocky及A$AP Ferg等等，各成員於潮流界都極具人氣，經常與時裝品牌及潮流單位展開合作。

是次CONVERSE繼春夏季合作過後，就再一次與A$AP Mob成員之一A$AP Nast攜手推出聯名系列，今回聯名鞋款主角同上回一樣係Jack Purcell，鞋身採用紡織物料襯上黑紅兩款配色打造，並特別將鞋身拉高至腳踝位置變成中筒鞋型，除了將戶外感橡膠外底向上延伸之外，鞋側更加入了極為搶眼的反光火燄圖案點綴，立刻為這對Jack Purcell Chukka增添上反叛味道。