幸福聖誕屋　降臨旺角

又到聖誕，又到聖誕，Santa Claus is coming to Mong Kok！

說的是義工團體「築‧動力」聯同優才（楊殷有娣）書院合力主辦，聯同多個團體（包括賽馬會體藝中學、港匯扶輪社、楊震社會服務處、慈雲山聖文德天主教小學和Communi-iab），於12月21日及22日一連兩天在旺角優才（楊殷有娣）書院舉辦的「綠林聖誕動物派對」。

由500多位義工運用循環再用物料，製成各種美麗的聖誕裝飾，打造成大型聖誕社區裝置──幸福聖誕屋。屆時為大家帶來以動物為主題的聖誕派對，一眾動物更整裝待發，在綠沝中敲起歡樂的聖誕鐘聲，恍如動物界的一場盛會。此外，還有多個活動，如聖誕動物音樂及戲劇巡禮、聖誕和平市集、聖誕環保公仔手作坊、聖誕地球故事閣、交換圖書會、聖誕園藝導賞團、綠林茶座等，把幸福快樂傳揚開去！

「綠林聖誕動物派對」

開放日期及時間：

2019年12月21日（下午12時至下午5時）

2019年12月22日（上午10時至下午5時）

地點：九龍旺角洗衣街31號優才((楊殷有娣)書院

費用：全免