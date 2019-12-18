多國商品彩虹牆 購物狂的燒錢地

自從迎來新媒體時代後，網上的資訊四通八達，各國推出的新品我們都能很快的得到消息，可惜的是即使很感興趣也只能遠觀而不能擁有。代購的出現解決了一部分這樣子的需求，但是有更多小物品不能通過這個方法去購買，也不知等到何年何月才來銷售。現在這個問題有了新的出路了，KK館旗艦店KKV登錄深圳和廣州了，800m²和1000m²的超大空間，搜羅了來自世界各地20000+款精選好物，獨特的裝修風格都讓它迅速的火爆了起來，真想去一探究竟呀。

20000+的商品種類眾多，14個精選分區包括美妝區、零食區、文具區、飲品區、生活區、護膚區、寵物區、飾品區、玩具區、服裝區、健康區、綠植區、母嬰區和食材區，你想到的它都有，可謂是一應俱全呀。這個巨大的進口貨品集中地走的是親民的路線，可以大買特買一展錢包呀。各種新鮮便宜的好物都有，是不是有一點點心動了呀。

KKV內的商品固然是很吸引，但令它成為熱論的並不止這一點。創新的裝修風格讓此地到處都是打卡點。以黃色為主調，白色和灰色為輔色的裝潢使這個巨大的空間視野開拓之餘不失溫馨。多個直達天花板的貸品牆上放滿了五顏六色的商品，特別是「通天酒櫃」直擊酒鬼們的心。不規則的集裝箱設計更是引領了潮流，善用各個空間營造出屬於它自己的風格，拍上一天也不過分。

在這個創新的購物空間裏逛上一天絕對沒問題，快帶上空空的行李箱和滿滿的錢包，去瘋狂一回吧，記得打扮打扮，去打卡呃Like 喔。

廣州旗艦店

地址：廣州天河區高德置地春廣場2樓211號鋪

交通：地鐵3/5號線珠江新城D出口

營業時間：10:00am~10:00pm

深圳旗艦店

地址：深圳福田區濱河時代廣場B113/B114

交通：地鐵9號線下沙站B出口步行約269米

營業時間：10:00am~10:00pm