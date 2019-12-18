【深夜字聊】毛多慾求勁？

雖然唔少性學家都話私處毛髮既濃密度，同性慾旺盛之間冇必然關係，但坊間仍有唔少男士鍾意分享個人發現。早前有位男網民稱：「雖然我唔係一個靚仔，但自十幾歲開始就已經拍拖，啪啪啪過嘅女性都唔少，大大話話有二三十個，只係當中有個有趣嘅地方，就係下體毛毛濃密度同性需求大唔大冇乜關係，但卻發現佢哋反應真係勁正。好似我其一個女友，啲毛毛密到好似地氊咁，平時呢佢就幾冷淡，但一撩㷫佢嘅話，嗰種慾望就擋都擋唔住呀！」

網友神回應：

白鬚：同二三十名異性做過，就喺度扮專家，我夠同超過五十幾個女友親熱過咯，所以我可以好負責任話畀你知，你嘅經驗只係你個人體驗，根據我嘅經驗並唔係咁囉。

Steve：呢方面我真係唔可以扮專家喇，因為我自十八歲到家陣，二十年嚟只係同佢做過，而佢就係我老婆。我唔介意佢毛多唔多，最重要佢唔嫌我鼻鼾聲就夠。

細紫：我唔係咁鍾意啲人，喺同其他人做完之後周圍講囉，講到自己好似專家咁，其實背後意思咪就係想話畀人知：「我食過好多女㗎，威呢？」

瑪峰：其實毛多又唔一定係性反應勁嘅，好似我就識得一位女士，佢雖然黑三角又大又濃密，但佢就硬係點都點唔起佢嘅慾火，呢啲同你嘅睇法有啲差別。