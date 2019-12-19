【健樂事】油煙有害　4招保健康

炒餸引起的油煙不是好東西，令廚房變得邋遢之餘，更含有損害人體健康的物質。（設計圖片）

近日消委會公布有關抽油煙機的測試報告，提醒大家選購時要注意的事項，很值得經常下廚的朋友，畢竟炒餸引起的油煙不是好東西，令廚房變得邋遢之餘，更含有損害人體健康的物質，當它進入呼吸道，可引起慢性咽炎、鼻炎、氣管炎等呼吸道疾病，甚至會增加患肺癌的風險；而皮膚一旦被油煙黏附，可造成毛細孔阻塞，加速皮膚組織老化；再者，油煙中含有大量膽固醇和脂肪氧化物，容易誘發心血管、腦血管疾病，換句話說，廚房油煙實在不可不提防！

其實要減少油煙的「毒害」，除了靠一部性能良好的抽油煙機幫手，亦可從改善下廚習慣入手，不妨參考以下4招，可保健康。

第1招：減低用油分量

煮餸時，應多用燉、煮、蒸等烹調方式，減少涉及煎炸、爆炒等需要用油的菜式比例。即使炒菜，亦應盡量少油。

第2招：控制炒菜油溫

火力控制要適中，「急火炒菜」的習慣要戒，避免油溫過熱（即超過200℃），以油鍋冒煙為極限；一旦過了火，不僅會產生油煙，還會令食材在高溫下產生致癌物。

第3招：食油不宜翻用

勿用劣質食油，並要注意油的煙點，以免在烹飪過程中產生更多有毒物質。另外，切勿因為慳家而翻用已烹炸的食油。

第4招：選鍋要揀平底

以平底鍋煮餸為佳，因受熱均勻，油入鍋稍轉一下已鋪滿整個鍋，相反，圓底炒鍋易出現黏鍋現象，需要放入大量食油，自然多油煙。