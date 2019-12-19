姚望四方：公廁要如何管理？

審計署近期就食環署管理的公廁發表報告，發現全港798間公廁中，有25%已超過10年沒有翻新，當中138間（約佔總數17%）已有11至18年沒有翻新，並且沒有被納入翻新計劃。部分公廁的翻新工程長時間未完成，其中一宗個案，有關公廁在納入翻新計劃8年後，工程仍在進行，當中約7年是用於工程設計、反映目前政府公廁管理方式落後，效果差強人意。筆者曾經提倡全港進行公廁革命，提升整體公廁的清潔水平。去年得到特首正面回應，優先提出改善23個旅遊區的公廁設施，政府又在財政預算案中撥款6億元翻新240個公廁。但按照目前政府對公廁的管理風格，既定的翻新工作已經落後一大截，要做到真正的廁所革命還有相當的差距。

筆者認為，公廁作為重要的公共設施，反應城市形象和市民素質，更考驗管理團隊智慧。目前翻新只是做到硬件的更新，而革命則是要引入超前的建造和管理思維，打造新一代的公廁系統。內地近年推動的廁所革命，不止增加公廁數目、改善衞生水平，更帶動了自動清潔、無人管理等創新科技的應用，並靠出色的外觀設計，出現了一眾「網紅」廁所，遊客市民紛紛到訪打卡拍照，公廁也因人流量大，可通過廣告創造收入用於清潔保養維護，達致多贏的良性循環。

廁所革命成功的關鍵，在於打破陳舊的管理模式。海外有不少成功的經驗，將原本政府管理公共廁所交由私人機構發展，政府制訂清潔和保養標準，私人機構負責設計營運，再從廁所營運中獲得收入。有建築團隊專攻廁所設計，從使用頻次、周圍環境、使用人群等方面入手，建造出設計有特色又符合地區需要的公廁。政府又可以同時委託多個私人團隊進行廁所改建工程，在良性競爭下提高更新的效率。因應審計署的報告，主管部門不妨將一批亟待改善而地點較好的殘舊公廁大膽「放權」，推出公私合作的實驗計劃，邀請專業的廁所管理團隊參與，進行一場真正的香港廁所革命。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員