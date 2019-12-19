菠菜曲奇　大家食過未？

以為是普通薄荷朱古力曲奇，其實是菠菜味的。（互聯網）

薄荷朱古力曲奇大家食得多，IG@foodfaithfit就教大家整無加糖的菠菜味薄荷朱古力曲奇，而且特地選用無麩質麵粉和無牛奶的薄荷朱古力粒製作，適合麩質敏感的人士食用。水加菠菜煮滾後打成菠菜汁，就可以和雲呢拿香油、薄荷香油、麵粉混合物等攪拌，之後就可以放入無牛奶的薄荷朱古力粒，利用雪糕匙羮將粉漿平均分分在焗盤內，於粉漿表面加入朱古力粒就可入爐。天然的淺綠色配上無糖無麩質的素食曲奇，真係咩人都啱食。

材料：

菠菜葉 1杯

牛油 半杯

水 半杯

羅漢果粉 半杯

雞蛋 1隻

雲呢拿香油 1茶匙

薄荷香油 1茶匙

無麩質麵粉 1杯

粟粉 2茶匙

泡打粉 1茶匙

鹽 1/4茶匙

無奶薄荷朱古力粒 4湯匙

做法：

1.菠菜加水煮滾，攪拌成菠菜汁。

2.麵粉、粟粉、泡打粉、鹽拌勻。

3.牛油、羅漢果粉攪勻，加雲呢拿香油、薄荷香油、菠菜汁攪拌，再加麵粉混合物攪勻成粉漿。

4.倒入8成的薄荷朱古力粒拌勻。

5.粉漿平均分20份，搓成圓形放在焗盤上，輕壓平，表面黏上剩下的朱古力粒。

6.以攝175度焗12至14分鐘，置室溫冷卻5分鐘即可食用。