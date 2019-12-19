菠菜曲奇 大家食過未？
2019年12月19日 13:00
東網電視更多新聞短片
以為是普通薄荷朱古力曲奇，其實是菠菜味的。（互聯網）
薄荷朱古力曲奇大家食得多，IG@foodfaithfit就教大家整無加糖的菠菜味薄荷朱古力曲奇，而且特地選用無麩質麵粉和無牛奶的薄荷朱古力粒製作，適合麩質敏感的人士食用。水加菠菜煮滾後打成菠菜汁，就可以和雲呢拿香油、薄荷香油、麵粉混合物等攪拌，之後就可以放入無牛奶的薄荷朱古力粒，利用雪糕匙羮將粉漿平均分分在焗盤內，於粉漿表面加入朱古力粒就可入爐。天然的淺綠色配上無糖無麩質的素食曲奇，真係咩人都啱食。
材料：
菠菜葉 1杯
牛油 半杯
水 半杯
羅漢果粉 半杯
雞蛋 1隻
雲呢拿香油 1茶匙
薄荷香油 1茶匙
無麩質麵粉 1杯
粟粉 2茶匙
泡打粉 1茶匙
鹽 1/4茶匙
無奶薄荷朱古力粒 4湯匙
做法：
1.菠菜加水煮滾，攪拌成菠菜汁。
2.麵粉、粟粉、泡打粉、鹽拌勻。
3.牛油、羅漢果粉攪勻，加雲呢拿香油、薄荷香油、菠菜汁攪拌，再加麵粉混合物攪勻成粉漿。
4.倒入8成的薄荷朱古力粒拌勻。
5.粉漿平均分20份，搓成圓形放在焗盤上，輕壓平，表面黏上剩下的朱古力粒。
6.以攝175度焗12至14分鐘，置室溫冷卻5分鐘即可食用。