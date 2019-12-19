「紅軍」六度捧走歐聯冠軍　NB打造黑金限定系列誌慶

為紀念英超球隊利物浦於上季第六次捧走歐聯冠軍，作為球衣贊助商的New Balance就特別推出Six Times Collection誌慶「紅軍」六度登上歐洲之巔。繼上月推出Red Pepper配色系列後，今回Six Times Collection第二彈就換上Black配色登場，推出一系列採用黑金設計的主場球衣、門將球衣、訓練球衣、外套、長褲及帽，當中服飾胸前會徽更用上此系列獨有版本，於原本「Liver Bird」上方加入六顆星星，下方則寫上創會至今百多年來六次成為歐洲王者的年份（1977、1978、1981、1984、2005及2019年），作為忠心「紅軍」球迷點可能唔買番件？

此外，Six Times Collection第二彈更特別追加推出了一款英製鞋款M1500LFC，Made in England身份與「紅軍」現時貴為英格蘭球壇中擁有最多歐洲冠軍的王者地位極為匹配，鞋身用上優質黑色皮革打造，鞋身外側有六顆金色星星代表球隊六度成為歐聯冠軍，鞋舌上「Liver Bird」及鞋側「N」字刺繡標誌亦同樣以金色呈現，令呢對利物浦特別版鞋款更顯矜貴。