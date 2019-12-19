三界五行：靈活應變　化危為機

不同的人，遇上相同的環境，得出的結果可能大不相同。喜歡變化的雙子座，遇上多變的2020年，就覺得多了表現的機會。日蝕、月蝕、流星雨、星球逆行，這些雖然是正常天文現象，但占星學認為，或多或少都帶來或吉或凶的影響，如果把握得好，可以化危為機，帶來突破。

1月份，人緣非常好，樂於助人得人尊重，這是因為木星以較佳的相位照耀交際宮，如果有親友介紹異性或者新工作，千萬要把握機會。

2月中旬至3月上旬，受水星逆行影響，往往有異乎常人的想法，可惜都不切實際，一動不如一靜，腳踏實地做好本分，不要在工作、理財、愛情這三方面作出較大變動。韜光養晦，把健康和享樂作為首要考量。

3月下旬、4月、5月以及6月上半月，水星令你的小聰明大派用場，而天王星又帶來許多靈感，光芒四射，是爭取上位的良機。6月下半月到7月，小聰明變大智，在讚美的掌聲中，愈謙卑，成就愈大。但要審慎理財，不參與投資、博彩，否則挫敗會影響正業。

8、9月，土星令你變得穩重，多做事，少說話，在運氣平平時期，反而有意外收穫。10月份，逆向思維受到上司欣賞，別人棘手的難題卻是你的強項，不妨主動爭取表現自己的任務。

11月、12月，火星為你帶來愛情、財富的收穫，更幸福的是，你今年以來的很多大膽假設，都證實你當初的判斷非常準確。

方向宇