$99玩轉過萬呎灘畔飄雪遊樂場　the pulse×玩.優先打造超夢幻聖誕

【特約報道】2019聖誕進入倒數階段，還未為家中魔怪安排聖誕節目的家長有福了，淺水灣the pulse商場將於12月24至26日與寓玩樂於學習，為小朋友找來純玩樂初心的創玩機構「玩.優先」於聖誕期間一連三日舉行「Christmas Messy Playground」，讓小孩在Messy Playground瘋狂暢玩感受聖誕氣氛之餘，卻又不知不覺在預設好的地方學習。

過萬呎「Christmas Messy Playground」坐落於the pulse商場天台，在藍天白雲襯托下，望着180度無邊際海景，於兩個合共過千呎飄雪池參與雪戰，想想也夠夢幻，飄雪池更特設幼兒區與小童區，讓不同年齡小朋友盡情暢玩。除飄雪池，場內亦設多個聖誕主題遊戲，如：「魔法水晶球」，讓化身小聖誕老人的小朋友置身漫天飄雪水晶球內，抓住給聖誕老人的來信，考他們眼明手快；「聖誕釣釣樂」，讓一眾小聖誕老人於禮物池內釣上鍾愛小禮物；「GOGO Gift Xmas Car」，協助聖誕老人預備並分發聖誕禮物；「雪球龍門」，在飄雪下大跑特跑，盡情放電。

除此之外，現場還有不同的攤位遊戲及工作坊給小朋友製作小禮物，如場內「家居生活創意攤位」教授小朋友把日常生活用品變成趣味滿分的自製小遊戲；「手印陶瓷碟 + 聖誕水晶球蛋糕工作坊」，讓家長與小朋友一同製作聖誕蛋糕，與小情人過一個甜蜜滿分聖誕節。總之今個聖誕節，HK$99就可讓小朋友在平安夜/聖誕節/Boxing Day盡情放電，玩完雪再到沙灘玩沙，開心兼夢幻到震！

淺水灣the pulse商場×玩.優先 「Christmas Messy Playground」

日期：12月24日至12月26日

時間：場次A)10:00-12:00、場次B)13:00-15:00、場次C)16:00-18:00

地點：淺水灣海灘道28號 the pulse商場天台及2樓

參加者要求：1歲起 *每位小朋友需要有一位家長陪同 。

費用：HK$99/位 (大小同價)

參加方法：立刻WhatsApp 9886-2852 查詢門票詳情

關於 the pulse

the pulse坐落香港名勝淺水灣，建築物沿海灘道28號伸延達800米，是香港最長及最大的休閒中心，集合海灘購物、美食餐飲和180度全景海景於一身，為旅客和居民提供獨一無二的體驗。

關於Messy Play

Messy Play熱潮近年直捲全球，它通過刺激小朋友各種感官（包括觸覺、嗅覺、味覺、視覺和聽覺），任由小孩自由發揮，自然地鼓勵和引導孩子使用科學研究的方式去探索世界，體現freedom without limit (限制中有絕對自由)，在看似雜亂無章的自由玩法，增進小朋友多方面發展和學習。