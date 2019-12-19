靈敢侶情：看清自己　才能變得更好

當你以為自己看錯別人時，其實你一直看錯的，是自己。（互聯網）

他認為：自己絕非愛講閒話之人。

然而他的WhatsApp，都充斥着別人的閒話：他不喜歡誰、他認為誰對自己不好、誰害他、誰誣衊他、誰無故討厭他。

終於，他的朋友聽夠了，不耐煩問：「你可不可以別講是非？」

「原來你一直這樣看我！我看錯了你！」他怒罵這位朋友。

最後，他向身邊所有人大數這位朋友不是，不過在完場時，他總會加一句：「你不用為了我而不理他。」當然，誰若真的繼續理這個朋友，他就會講誰。

但他依然肯定，自己不愛講是非。

她認為：自己與世無爭。

事實卻是，她剛進入這家公司，立即混入話事人、老臣子、核心人物的圈子。她對他們特別關心，在他們面前，亦表現得特別與世無爭：「我喜歡站在你們身後，靜觀世態。」

漸漸地，同職級的同事都疏遠她，在背後說她的閒話：「這女人真有機心，很會爭名奪利！」

她知道後，哭着跟話事人辭職，然後又不停問老臣子：「他們為何要這樣看我？我真笨，還對他們那麼好，我看錯人了！」

但在她喊辭職之後，翌日、下星期、下個月，還不是繼續上班。

其實，當他和她以為自己看錯別人時，他們一直看錯的，是自己。

他並非他幻想的那種人。

她把自己幻想得太完美。

今晚，照照鏡，接受自己就是這樣子，喜歡就改，不喜歡就去學習喜歡自己。這個世上，有人任性得可愛、有人喜歡跟是非精做朋友、有人狂怨仍可找到救美英雄。世界很大，我們總有容身之地。

只要從今開始，放下「要全世界認同你是最好」的想法，放下「所有人都應份活在你的夢中」的幻想，其實，你不是那麼差。

我們只是不太好。

但這又有甚麼問題？

我樂得自己有缺點，每月改一些，明年有進步，五年後煥然一新。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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