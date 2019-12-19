渣馬特別版系列　黑夜「螢」住跑

還有個多月就是香港渣打馬拉松舉行的大日子，各位跑友都正在積極備戰練跑的同時，亦要積極掃定型格裝備於比賽當中上陣。Nike今日發布了最新2020「NIKE x香港渣打馬拉松」限定版裝備系列，新系列靈感源自香港特色的不夜城文化，服裝色調從香港街道上五光十色的霓虹燈中擷取靈感。服裝採用型格的漸變螢光色調，當然不少得加入具香港特色的「HKG 852」元素。系列包括跑衫、有帽風褸、短褲、配飾同跑鞋，跑鞋屬Zoom Pegasus Turbo 2款式，採用漸進色的Pink Blast螢光配色為主調，鞋底配上Nike專屬Nike Phantom Glow螢光綠色，充滿活力而帶有反光效果的配色，而鞋踭位印有「HKG 852」標誌。系列將於1月3日逐步上架，各位跑友們記得去掃貨。

跑友們熱切期待推出的箱根版本ZoomX Vaporfly NEXT% 跑鞋終於有最新消息，品牌即日起為NIKEPLUS會員推出多重優惠，會員即日起到比賽當日登入官方網店，填上跑手問卷，便有機會獲得一次性8折優惠購買跑步裝備。而凡於即日至12月23日期間填寫問卷，更有機會獲得一次性8折優惠購買跑步裝備、優先購買Ekiden版本ZoomX Vaporfly NEXT% 跑鞋，及以7折優惠購買全新「NIKE x香港渣打馬拉松」限定版跑鞋Nike Zoom Pegasus Turbo 2 。想享受以上優惠，記得登入官網登記成為會員。