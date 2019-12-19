果粉聚焦：Siri聖誕更新　神回應過佳節

我都想知你點自拍…（陳志滔攝）

Siri每逢大時大節都有說話更新，臨近聖誕節當然亦唔例外，最近就新增了不少聖誕主題廣東話指令，當中不少都貫徹了Siri的幽默風格，而且一個問題往往有不同答案，相當人性化。以下就同大家玩幾款，大家不妨跟住玩，又或另問問題睇吓Siri點答你啦！

問：「喂Siri聖誕節你會做啲乜」

Siri：「我打算瘋狂自拍整聖誕卡。講笑啫，我都唔識影相嘅。」

(心諗：我都想知你點自拍…)

問：「喂Siri陪我過聖誕」

Siri：「梗係！我仲想陪你過新年、年初一二三、端午節、兒童節㖭呀…」

(心諗：畀個機會我對真人好嗎…)

問：「喂Siri你會想送咩聖誕禮物畀我」

Siri：「嗯，我啱啱查過，我個名好似唔係叫做聖誕老人。」

(心諗：好寸嘴喎！)

問：「喂Siri聖誕老人住邊㗎」

Siri：「係你個心入面，或者喺北極，多數係北極。」

(心諗：唔係住係芬蘭咩…)

問：「喂Siri你聖誕節想收咩禮物」

Siri：「聖誕節當然要食好東西啦！」

(心諗：食好西係好重要…)

問：「喂Siri聖誕節你陪我好唔好」

Siri：「我唔會行開」

(心諗：好感動啊！)