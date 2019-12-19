光影聖誕城　重現東方荷李活經典

香港電影多年來風靡全球，素有「香港荷李活」美譽的九龍城，更是首個香港電影製片廠──國家片場的九龍進駐地，於50年代雲集香港大部分電影製片廠。KCP九龍城廣場最近就向這個香港夢工場發源地和一眾香港電影製作者致敬，以「全齡‧傳承‧擁抱愛」為主題，舉辦「光影聖誕城」展覽活動，神還原了香港電影和大戲院文化舊貌。

場內有逾4米高懷舊「龍城國際大戲院」，並特設「超等迷你戲院放映室」播放電影訪問和製作花絮。看完電影，大家就可於「票房大堂」、「影畫老街」五小店、「戲院零食小販檔」和「我的電影廣告畫室」等場景裝置瘋狂打卡，懷舊一番。此外，大家更可免費試穿懷舊服裝造型投入電影角色場景影相，打卡呃Like過足戲癮！

不得不提，KCP這次還邀請到香港著名戲院廣告畫畫師姜志名老師出山，親自落筆繪畫大型戲院廣告畫，並展出多幅膾炙人口的電影廣告畫作，他更和香港電影海報收藏家林家樂齊齊展出經典電影海報珍藏，細數香港電影的風華年代和發展史。另外馬富強、甘小文、李健良、黃水斌、林祥焜、余朝安和Vincent Tang等本地七位著名插畫師和漫畫家，更特別描繪「我最喜愛的電影明星」，睇畫就知人㗎啦！