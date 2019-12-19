生活夜校：情色字典中的Time　原來係咁解

最近美國雜誌《Time》選出風雲人物，結果惹來爭議。講起Time，其實同佢有關嘅情色俚語亦有唔少，如果想盡情享受成人時光，當然要欣賞一下經典名作啦！

【P-time 床上運動】

廣東話暗指交歡嘅暱稱有好多，例如啪啪啪、床上運動等，而喺英文情色俚語中就有「P-time」，當中嘅P係指Pussy，即係神秘三角地帶嘅簡稱。

另外，仲有「Taking Some Time Off」，中文直譯做休息一段時間，唔知大家估唔估到佢暗指乜嘢呢？答案就係自娛咁解喇。不過大家要留意，佢專指男士自娛行為，千祈唔好用錯呀！

【玩樂辭典：Time Buying愉虐術語】

香港嘅夜場術語有「買鐘」，意思即係帶小姐出街咁解；而喺美國夜場術語中嘅「Time Buying」，雖然都係指購買時間，但就唔係一般嘅成人服務，原來佢係愉虐服務嘅術語，意思係指玩家同愉虐女王進行預約，預定喺某個時間享受服務。

講到愉虐成人服務，當中仲有個「Time Waster」，佢唔係解做浪費時間嘅人，而係指想享用輕度愉虐服務者嘅意思，如果唔想無啦啦畀人狂鞭，記得講清楚喇！