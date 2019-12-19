大阪枚方公園　型格巨樹迎聖誕

位於大阪府枚方市的枚方公園，佔地面積達16萬平方米，除了有多種機動遊戲可玩，其冬季限定燈飾活動「光之遊園地」更已成大阪有名的冬季招牌活動。今年該活動由即日至明年3月1日舉行，以Time Travel為主題，焦點落在場中10米高的聖誕樹上，它特別掛上了「神秘羅盤」，別具型格。此外你還可走進滿布燈飾的「時空旅行隧道」及「光之花園」中，繽紛色彩圍繞身邊，給你有身處異空間之中的夢幻感。另外園中的Lantern Carnival廣場亦會掛上多達500個燈籠散發溫暖光芒，加上場區機動玩意亦配上了亮眼燈飾，保證大人小朋友都樂在其中。

枚方公園 光之遊園地

日期： 活動由即日至2020年3月1日期間周六、日及假日亮燈（於2019年12月16日至2020年1月6日每天亮燈，12月18日及1月1日除外）

地點：大阪府枚方市枚方公園町1-1

時間：10:00am~8:00pm（部分日子有所變動）

入場費：夜間（4:00pm後）￥1,000（約HK$72），夜間通行証 ￥1,900（約HK$137）