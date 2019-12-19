Brinkmann Taurus 直驅唱盤杜絕共振

德國慕尼黑音響展是音響界盛事，每個品牌都會趁機展出共最新產品，以研發高階黑膠唱盤出名的Brinkmann亦展出了其最新黑膠唱盤Taurus，想不到Taurus那麼快就引進來港，絕對是唱盤迷之福。雖然市場上的唱盤以帶驅式為主，但Brinkmann研發的直驅唱盤一向深受音響迷推崇，經典型號Oasis就是當中表表者，而最新的Taurus亦引進最新一代的直驅技術，驅動流暢穩定。此外，重量級底座厚40mm，採用流線的幾何形狀設計，能消除機械噪音及不必要的共振，令音色更乾淨背景聲更寧靜。

為配合不同需要的音響迷，Taurus引進Collar System技術，除了裝置單唱臂，用家亦能選擇裝置雙唱臂，對應9~12吋長的唱臂，有了雙臂就可以裝置不同音色風格的唱頭，從而突出不同的音樂風格。轉盤由重達10kg的合金製造。此外，為了減少電源干擾，採用分體式供電設計，另設有一個無線的控制台，能簡單控制開關及調節轉速。