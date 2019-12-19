昔日放送：人氣男藝人　老婆有幾索？（上）

身為男藝人，擁有比一般男性更高的知名度、收入，以及接觸美女的機會，加上本身大多靚仔有型又識打扮，所以嘛，身邊的另一半也自然備受注目！今年日本便有不少當紅帥哥藝人拉埋天窗，當中的新娘子也不乏頂班美人，你哋又認識邊幾位呢？

二宮和也愛上女主播

2019年年底最轟動藝能界婚姻大事，莫過於人氣偶像男團嵐的成員二宮和也，於本月12日跟女主播伊藤綾子拉埋天窗！二宮本身甚有女人緣，之前便傳出跟佐佐木希及長澤正美等人氣女星傳出緋聞，可見眼角甚高。而太太伊藤綾子雖然比二宮大兩歲，但無可否認本身亦屬美女一名，其知名度一般，於上年3月宣布想暫時離開傳媒工作後，便向事務所退社兼離開了大眾視線。點知轉個頭，便成為了首位嵐成員結婚的對象，絕對係可喜可賀！

AKIRA搞日台聯婚

另一單於年底發生的藝能界婚姻大事，莫過於AKIRA（黑澤良平）跟台灣第一名模林志玲結為夫婦喇！講起AKIRA，大家最深印象應該係佢飾演日劇《GTO》嘅鬼塚英吉，其實佢本身係曾紅極一時嘅男團EXILE的Dancer，2011年因參與舞台劇《赤壁~愛~》而認識了志玲姐姐，本來一直係朋友關係，卻於2018年突然「撻着」，並於交往半年後火速結婚，轟動了港日台三地！而婚後志玲話會做跟得夫人，表現得相當甜蜜呢。

速水直道娶水着女星

憑着參演《我Miss係大佬2》及《機械夢情人》等日劇而廣為人知的型男演員速水直道，於今年8月8日跟女星平野綾結婚。平野本身拍過多齣日劇，但出道時是水着女優，絕對稱得上樣靚身材正。而平野似乎亦相當旺夫，事關速水相隔10年後再度主演明年1月的日劇《這個男人是我人生中最大的錯誤》，飾演愛被虐待的年輕社長，好有睇頭呢！

窪田正孝愛爽直大姐

憑演出《死亡筆記》電視版夜神月一角而聲名大噪的窪田正孝，於今年9月22日宣布跟比他大5歲的女演員水川麻美共諧連理。他們於2017年因合拍日劇《我們做了》而認識，據講窪田被水川很會搞氣氛的大姐性格所吸引，不久便被雜誌狗仔隊拍下一同出外拍拖的照片，並爆出兩人已處於同居關係，推算兩人應該好事近，估唔到相隔兩年後真係修成正果！而窪田婚後亦好唔得閒，現正全力拍攝NHK明年春季播放的晨間劇《Yell》。

山里亮太冧掂氣質女星

要講今年最有戲劇性的藝能界婚姻，則非山里亮太及蒼井優莫屬。如果大家有睇開日本綜藝節目的話，就一定會認得搞笑組合南海Candies的山里，除了其貌不揚之外，更以核凸嘔心的搞笑風格而聞名。相比之下，蒼井優走氣質女星路線，感覺兩者格格不入。所以當兩人於6月宣布結婚，確係引起了極大回響！不過，只要有留意藝能新聞，便知道搞笑藝人的老婆不乏美女女星，所以嘛，風趣幽默的男士其實好吃香。