【深夜字聊】飲品膠樽獲取快感　險變斷頭台

Q：本人18歲，上星期一時貪玩，撿到一個喝完的運動飲品膠樽，樽口看起來較闊便嘗試把陰莖放進去。怎知道陰莖完全脹起，感到塞在裏頭好痛，便把陰莖拉出，陰莖前段擦傷皮膚，龜頭向下凹位亦損了流血很痛，止血後塗了幾次消炎藥膏。兩日前進行自娛，龜頭又開始流血，請問要看醫生嗎？

T先生

A：以性玩意去獲得性快感，不管那是現成產品或DIY的，使用時皆要注意安全。陰莖被瓶口鎖住，當下千萬不要緊張得秒速逃脫，正確做法是放鬆身體，同時在陰莖上塗抹護膚膏或肥皂，待性亢奮感略為消退才有技巧地慢速鬆綁，強硬拔出只會令陰莖受傷，受皮肉之災。

陰莖表皮需等它結焦埋口，一般沒有大礙。但閣下所描述的另一受傷位置，屬於龜頭下方的包皮繫帶部位，包皮繫帶又稱陰莖繫帶，它位於龜頭下方正中部位，把龜頭和陰莖體連接起來的一條皮褶，繫帶的功能是當陰莖勃起時，有固定陰莖的作用。是次意外發生時，閣下把陰莖從樽口拉出，由於仍在勃起狀態，龜頭充血滿滿的亦非常脆弱，蠻力拉扯，加上有機會是卡到樽口鋒利邊緣，傷及包皮繫帶便會使它撕裂，恍如「斷頭台」、「自刎」效應。

包皮繫帶若果撕裂，傷口通常難以自行愈合，並會因外力(例如碰撞、進行性行為或自慰)而重複撕裂，甚至會發生傷口擴大、嚴重發炎、長期難以愈合、龜頭呈低頭狀等惡劣情況。

閣下的確應立即求診，即時治理傷口和作診斷評估。如情況輕微，可透過處方消炎藥物去防止細菌感染，待傷口慢慢愈合。但假如傷口一直未能自行「埋口」，便有可能需要進行修補手術，方法包括以針線縫合傷口、塗上傷口保護黏合劑。治療期間，患者必須避免進行劇烈運動和禁慾，期間不可以自慰和性交，也要避免生理反應，不要讓陰莖勃起，以免包皮繫帶一再撕裂。

李偉儀