【營事檔案】木瓜奇亞籽燉鮮奶 御膚甜品

用木瓜、奇亞籽、牛奶等炮製而成的木瓜奇亞籽燉鮮奶，是滋潤皮膚的不錯選擇。（設計圖片）

最近天氣寒冷，很多人都會想吃點熱騰騰的湯品暖身，而且天氣乾燥，相信大家也煩惱應如何滋潤皮膚。這次就教大家準備一道滋潤的甜品，不但材料簡單，也非常適合冬天食用。

【木瓜有助抗衰老】

這道甜品的主角是木瓜，木瓜是一種有助抗衰老的水果，原因是它所含的天然色素——胡蘿蔔素。胡蘿蔔素是一種抗氧化營養素，吸收後會在人體被轉化為維他命A，而維他命A對我們的皮膚和黏膜細胞健康都很重要。它可以幫助平衡皮膚油脂分泌，令皮膚減少出現乾燥和皺紋，具有一定滋潤皮膚的功效。而維持黏膜細胞健康則可以令我們呼吸道、腸道保持健康，維持免疫力。除此之外，木瓜也含有維他命B、C、鉀質和纖維。

【奇亞籽維持腸道健康】

不少人習慣會用木瓜燉雪耳，這次我們用了奇亞籽代替，因為奇亞籽同樣含豐富的纖維，而且遇水會發漲，進食後能夠提供一定飽肚感。每一湯匙的奇亞籽已經含3克膳食纖維，有助通便，維持腸道健康。另外，亞麻籽也含Omega-3脂肪酸（ALA），有助保護心血管健康。如果大家不喜歡奇亞籽，也可以用桃膠和雪耳代替，一樣可以提供一定纖維含量，口感也相類似。

【木瓜奇亞籽燉鮮奶】

材料：

木瓜 1個

低脂牛奶 500毫升

奇亞籽 2湯匙

冰糖 20克

做法：

1.將奇亞籽預先用水浸過夜，讓它吸水發漲，第二天隔水備用。

2.木瓜切皮，去籽，切成塊。

3.將木瓜、牛奶和冰糖放入燉盅內。

4.用中火燉約20分鐘。

5.加入奇亞籽，攪勻即可享用。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。