FoodieCurly鬈毛妹：與「哈薩克王宗堯」共進晚餐

這天我們決定逛另一個菜市場，由酒店徒步去Zelenyy Bazar農產品市場只需30分鐘，這個菜市場分了好多區，有賣水果果仁的、衣服的、廚具的⋯⋯可說是哈薩克的翟道翟，我們買了好多麵包吃 (當地的小麥非常有名)，麵包新鮮出爐外脆內軟，特別有麥香。

沿路走着﹐給我們發現了一間很不錯的餐廳「BALU」，碰巧年輕的老闆Oljas正站在門口，高大靚仔，有點像王宗堯，於是我就「強烈建議」在這裏吃飯了。BALU座落於Panfilov步行街，旁邊是廣場公園和文化區，環境寧靜舒適。餐廳2019年6月開業，主要提供歐洲菜餚，也有個小酒吧，想喝兩杯不是問題。

Oljas曾經在外國留學，英語十分流利，我們也放心讓他發辦。前菜要了沙律、烤帶子及牛骨髓，對Bone Marrow牛骨髓 (哈薩克幣$2800，約港幣$56) 印象尤其深刻，面層是薄薄的脆芝士，底下是肥美的骨髓， 配以黑麥麵包及牛油果醬，非常邪惡，但十分美味。

主菜有Beef Wellington威靈頓牛柳 (哈薩克幣$4900，約港幣$98)，只烤至五成熟，牛肉還保持嫰紅，外面的酥皮烤得香脆，中間還有一層薄薄的磨菇醬，更添香氣。

最後要了兩道甜品，Profiteroles吉士泡芙 (哈薩克幣$1800，約港幣$36) 不太特別，只是因為「Profit」一字十分吉利；另一款是Chocolate Fondant朱古力心太軟 (與泡芙同價)，朱古力味濃郁，很有流心效果，配以我最愛的海鹽焦糖雪糕，是今晚除Oljas以外，我最愛的一道甜點！

BALU

地址：Panfilov St 110, Almaty 050000, Kazakhstan

電話：+7 705 777 2403

營業時間：周一至四11:00-00:00，周五至日11:00-01:00