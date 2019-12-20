至潮「聲」光熠熠　聖誕匯演

關於各個商場不同的聖誕主題和布置，相信大家都耳聞或目睹不少了，而PopCorn就決定搞搞新意思，舉行以音樂為主題的「Playful Christmas 聲‧星樂園」，每日正點，場內就會上演一場約5分鐘的大型室內音樂匯演，巨型聖誕樹的電子燈飾與互動裝置上的動態霓虹燈互相輝映，隨着音樂節奏躍動，呈現豐富多變的光影效果及電子主題圖案，有別於傳統的平面燈飾，讓大家在視覺和聽覺上有着雙重享受。場內亦會有關於音樂的遊戲，包括讓大家創作個人專屬的聖誕歌曲的「智能樂團」，以及協助聖誕老人將禮物及歡樂傳遞到毎個角落的節拍體感遊戲，考驗一下大家的節奏感。另外，大家亦可以於聖誕發電站身體力行，以踏單車的方式來點亮高達 6米的聖誕樹，除了能燃燒卡路里，亦能把節日氣氛帶到整個商場！

此外，當然不少得最受歡迎的打卡位！場內設有7大互動「打卡」亮點，包括巨型耳筒、發光收音機及其背後的隱藏打卡牆、星光隧道等，拍出型格的聖誕照片絕對無難度！