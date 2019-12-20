巨型火雞　加雞肝更濃郁

2019年12月20日 13:00
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    烤火雞：肉質Juicy的火雞，配上豐富的餡料和醬汁，非常適合一大班朋友享用。（盧展程攝）
    小記個人認為，聖誕節必備兩大東西，分別是聖誕樹及火雞。今日請來灣仔一間五星級酒店咖啡室總廚Chef Singh Chandan教大家整火雞；他指坊間選購得到的急凍火雞，體形都非常大，建議大家最好在烹調前2日，以攝氏4度來保存及解凍。
    炮製時，先將醃料塗滿火雞肉皮及皮肉之間，然後再塞入橙皮和百里香，為雞肉添加清新香氣。至於餡料，除了傳統的栗子和蔬菜，師傅特地加入雞肝和提子乾以豐富質感和增加甜度。
    唔想餡料變得太過濕潤影響口感？最好的方法就是將餡料與火雞分開煮，咁就包保火雞和餡料都咁好食。
    烤火雞材料：
    火雞　6至8公斤
    牛油　250克
    百里香　300克
    橙皮　4個
    紅甜椒粉　100克
    鹽　1茶匙
    餡料材料：
    麵包　1條
    奶　200毫升
    栗子　1杯
    洋葱　2杯
    西芹　2杯
    番荽　1/4杯
    鼠尾草　1茶匙
    牛油　6湯匙
    青蘋果　1個
    提子乾　3/4杯
    雞肝　300克
    鹽　1茶匙
    黑椒　1茶匙
    做法：
    1.火雞材料內牛油、紅甜椒粉和鹽拌勻，塗於火雞內外，以及皮和肉之間。
    2.橙皮和百里香切碎，塞在火雞肚內。
    3.火雞以攝氏160度焗2小時。
    4.餡料材料的栗子隔水蒸1小時後壓碎。
    5.雞肝蒸15分鐘後切碎；洋葱、西芹、青蘋果切粒，番荽、鼠尾草切碎；麵包浸牛奶，備用。
    6.將所有餡料材料搓成長條狀，以錫紙包好，隔水蒸40分鐘，切好與火雞享用。