巨型火雞　加雞肝更濃郁

烤火雞：肉質Juicy的火雞，配上豐富的餡料和醬汁，非常適合一大班朋友享用。（盧展程攝）

小記個人認為，聖誕節必備兩大東西，分別是聖誕樹及火雞。今日請來灣仔一間五星級酒店咖啡室總廚Chef Singh Chandan教大家整火雞；他指坊間選購得到的急凍火雞，體形都非常大，建議大家最好在烹調前2日，以攝氏4度來保存及解凍。

炮製時，先將醃料塗滿火雞肉皮及皮肉之間，然後再塞入橙皮和百里香，為雞肉添加清新香氣。至於餡料，除了傳統的栗子和蔬菜，師傅特地加入雞肝和提子乾以豐富質感和增加甜度。

唔想餡料變得太過濕潤影響口感？最好的方法就是將餡料與火雞分開煮，咁就包保火雞和餡料都咁好食。

烤火雞材料：

火雞 6至8公斤

牛油 250克

百里香 300克

橙皮 4個

紅甜椒粉 100克

鹽 1茶匙

餡料材料：

麵包 1條

奶 200毫升

栗子 1杯

洋葱 2杯

西芹 2杯

番荽 1/4杯

鼠尾草 1茶匙

牛油 6湯匙

青蘋果 1個

提子乾 3/4杯

雞肝 300克

鹽 1茶匙

黑椒 1茶匙

做法：

1.火雞材料內牛油、紅甜椒粉和鹽拌勻，塗於火雞內外，以及皮和肉之間。

2.橙皮和百里香切碎，塞在火雞肚內。

3.火雞以攝氏160度焗2小時。

4.餡料材料的栗子隔水蒸1小時後壓碎。

5.雞肝蒸15分鐘後切碎；洋葱、西芹、青蘋果切粒，番荽、鼠尾草切碎；麵包浸牛奶，備用。

6.將所有餡料材料搓成長條狀，以錫紙包好，隔水蒸40分鐘，切好與火雞享用。