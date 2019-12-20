聖誕美甲　加點創意變化多

不少人喜歡從足踝、手指等細節位觀察女性，而且容易被漂亮的纖纖纖玉手吸引，因此有人說雙手是女生的第二張臉。既然這張臉如此重要，在日常生活中當然要細心呵護它！除了定期保養外，偶爾為它們換一套「衣服」，讓它們變得美美也不錯！不少美甲達人趁佳節當前在IG上Post出各款美甲示範，既有充滿小清新的簡約可愛風，又有適合出席派對的古典或高貴女王風，只要挑一款去美化你的「臉」，就可以散發「甲」級魅力！

第1款：簡約可愛風

用基本的線條和圖案加上色彩營造出聖誕的感覺，畫出標誌性的圖案。

第2款：可愛優雅風

在保留可愛感覺的同時加上一點小裝飾。運用色彩的碰撞和簡單的設計營造可愛感，同時加上小顆的裝飾品帶出優雅的感覺。

第3款：優雅古典風

更多層次的設計配上金屬或典雅的配飾營造古典味。使用屬於聖誕的深色，在營造出氣氛之餘，保持沉穩的感覺，即使留到過年也十分應節。

第4類：高貴女王風

利用複雜的設計和浮誇的配飾帶出屬於女王的閃耀。或鮮明或深沉的顏色不影響自身的高貴，像不同風格的女王般奪目。

美甲的世界有着很多的可能，微微不同的搭配都有着不一樣的感覺，加上個人創意去創造屬於自己獨一無二的指甲吧，你的第二張臉有著很多的可能！