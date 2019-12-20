三界五行：心無旁騖　安居樂業

是巨蟹座由月亮守護，所以2020年將有三次的月蝕，是有一定的影響。（互聯網）

巨蟹座的守護星球是月亮，月亮在中西占星術都象徵溫柔、冷靜、堅貞、包容、規範、隨和，但並不等於是慵懶、消極、沒有原則，這個星座的人是有底線的，只是不隨便、不容易向外宣示。內斂、以柔制剛，是他們最大的性格特點，所以他們熱愛家庭，享受「宅男、宅女」的樂趣。只要他們擁有一門專業，就可以心無旁騖，堅毅發展，安居樂業。

在黃道十二宮，巨蟹宮的光亮度是最暗的，這是巨蟹座為人、處事低調而不炫耀的先天原因。另一方面，太陽進入巨蟹座正值夏季，這也是令他們外冷內熱的原因。

2020年，有三次月蝕的天文現象，在占星術而言，對於由月亮守護的巨蟹座，是有一定的影響，即使三次月蝕都不在巨蟹宮發生。

雙子座月蝕，令巨蟹座的人自信心容易動搖，對人、對事、對物，都較難作出取捨的決定。人馬座月蝕，巨蟹座必須克服與同事、朋友、客戶的過於審慎，以免造成溝通障礙，影響合作與分享。

山羊座日蝕，對巨蟹座沒有甚麼壞處，這個宮位關乎與家人相處，巨蟹座是非常戀巢的人，無論發生了甚麼事，都樂意為家庭作出奉獻和犧牲，但是，對於戀愛中的巨蟹座，就有少少影響，因為他們變得更加內向、保守。

如何趨吉避凶，明天詳談。

方向宇