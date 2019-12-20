葛爺出手聯乘　清酒LC煲賀聖誕

JOYCE今年可說是全方位慶祝聖誕，除早前邀請多個品牌設計限量聖誕襪外，還邀請不同品牌設計師一起為節日做準備──策劃夢幻聖誕節餐桌。太古廣場店特別邀請了葛民輝聯同創意單位BETAcademy，設計了兩款極之特別的聖誕禮物。其中一款是由日本太鼓家族釀酒廠特別釀製的JOY（CE）to the World ⽇本清酒（太鼓純米清酒與太鼓吟釀無過濾原酒）。這支聯乘清酒以特別訂製的日本和紙牛仔布袋盛載， 是出席聖誕派對的品味之選。

另一款是本地女生極追捧的Le Creuset鑄鐵鍋，這款BETAcademy聯同LC合作的型格鑄鐵鍋The No Evil系列，以葛爺最愛的All Black全黑設計，上面飾以日本「三猿」雕塑的頭像作裝飾，型格度爆燈。另JOYCE中環旗艦店亦展出Christopher Kane設計的全紅餐桌布置，當中有他的More Joy系列包括蠟燭、絲質睡衣、羊毛小物、 聖誕樹裝飾及禮物包裝等，還有他與Non Sans Raison合作的廚具系列及Swarovski的珠寶與鎖匙扣等等，還未找到心水聖誕禮物的話，不妨考慮下。