聖誕買LEGO　送你Christmas Tree

又到聖誕，仲煩緊送咩聖誕禮物畀朋友，不如諗吓送LEGO。LEGO最近推出節日優惠，只要到LEGO Certified Store消費滿兩個指定金額，分別能獲得2019限量珍藏版「40338冬日聖誕樹」及「40337迷你聖誕薑餅屋」LEGO盒裝。另外，到玩具"反"斗城消費也有類似優惠，買滿指定金額即送「30573聖誕老人」。以上優惠由即日至12月31日為止，先到先得，送晒就無㗎啦！

優惠以外，LEGO亦精選咗10大聖誕禮物畀大家，當中包括「DUPLO 系列10907動物世界」、「Creator 系列31095 遊樂場旋轉木馬」、「Friends 系列41375 心湖城海岸遊樂場」、「City系列60228 火箭發射指揮中心」、「City系列60215消防局」、「Ninjago 系列70673 ShuriCopter直升機」、「Ninjago系列70676 泰坦機械人」、「Disney系列41168 冰雪奇緣魔法盒」、「Technic系列42095 遙控特技賽車場」及「Star Wars系列75253 BOOST Droid Commander」，選擇困難症人士不妨參考吓！