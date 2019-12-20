飲食嘗識：咪以為紙包蛋糕同杯子蛋糕係一樣喎

紙包蛋糕是港式地道糕點，牛油紙包着香噴噴的鬆軟蛋糕，還有一層焦香及烘至金黃色的蛋糕外皮，未入口先傳來一陣陣清新蛋香，吃起來更是軟綿清甜，是不少香港人早餐及茶點的不二之選。至於杯子蛋糕即是Cupcake，造型與紙包蛋糕有點相似，質感不及紙包蛋糕般軟熟，但牛油香味比較重。對不少人來說，兩者看起來都是杯形的糕點，未必知道其做法及食材原來大不同。不如就等糕餅甜品導師及食譜作家嚴嘉燕（Bowie）教大家分辨吧！

Bowie表示，雖然好多人都以為紙包蛋糕和Cupcake好近似，但其實它們材料的分量及做法都很不同。以Cupcake的主要材料為例，基本上都是牛油、雞蛋、沙糖、麵粉，與紙包蛋糕的分別是牛油分量多很多。而紙包蛋的材料，基本上都是雞蛋、麵粉、牛油及沙糖，和Cupcake的分別是要將蛋黃和蛋白分開處理。

此外，做紙包蛋糕的步驟比較繁複，先要將蛋黃混合沙糖拌勻，然後逐少加麵粉撈勻成麵糊，至於蛋白就要加入少許檸檬汁打至企身，再將蛋白混合麵糊輕力拌勻後，注入鋪上牛油紙的杯模內，用攝氏170度焗約20分鐘。而Cupcake的做法，比紙包蛋糕簡單很多，只需將所有材料按次序加入及拌勻即可。最後Bowie還指，紙包蛋糕的變化少，但就講究質感與彈性。至於Cupcake的配搭就可千變萬化，可加果仁、乾果、朱古力粒等，可謂各有千秋。