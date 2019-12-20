家品控尋寶地　HÓME CÓORDY首間海外店強勢登陸

【特約報道】家品控留意，以後又多一個地方尋寶啦！AEON旗下家居生活品牌HÓME CÓORDY日前於AEON STYLE康怡正式開幕，是日本海外的首間分店。佔地約4,000平方呎的新店，售賣超過1,600種家居生活雜貨。事不宜遲，帶大家睇吓有咩抵買推介先！

【生活雜貨 各有區域】

HÓME CÓORDY於日本神戶及東京等地都有分店，以售賣家具和生活貨品為主。名字的構思饒富心思，英文字上的兩點寓意令生活多添加一點色彩及令生活增加一點與別不同的小變化。品牌走簡約樸素路線，款式耐看，耐用性高而且易於配襯，深受日本人歡迎。香港新店主要分為四個區域，分別是廚具、寢具、收納及其他家居用品。廚具方面，細至筷子、大至搪瓷鍋均一應俱全，店舖更特設「日本製造」專區，可用超抵價錢買到高質素貨品，還有餐盒專區，可以找到不同體積的食物盒。

【多功能寢具 四季合用】

品牌自家推出了多種功能性的寢具，例如可穿式毛氈，以溫暖的拉絨製造，可調節長度，袖口處有橡筋方便處理家務，是冬天恩物。還有兩側拉鏈設計的被袋、各款枕頭、枕袋、被鋪等等。另外，因應香港居住空間細小，推出多款小型且功能性高的收納產品，加上多款可自行組裝搭配的傢俬，巧妙盡用室內空間，提升居住質素。

HÓME CÓORDY

地 址：香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場（南）1樓

電 話： 2884 6888

營業時間：10:00am~10:30pm