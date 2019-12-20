本日日本：福岡博多逛光之街聖誕市集

東京大阪以外，近年深受港人愛戴的福岡，其實聖誕氣氛一啲都唔弱。在JR博多站和天神均舉辦熱鬧的聖誕市集，前者以「光之街・博多」為名，採用約80萬個LED彩燈，布置成聖誕樹、雪花或其他圖案；至於天神警固公園 (TENJIN HIKARI SQUARE)，今年以「天神CRYSTAL STATION」做主題，設有燈飾列車。兩者（至1月初）場內則有各種職人製作的手工藝，大家還可以以專用的馬克杯盛載熱的紅酒，一邊聽着音樂一邊沉醉於節日的慶典，真係好有Feel！

另外，北九州市小倉的紫川橋，亦會亮起紫黃色燈光，同樣予人夢幻感覺，愛看燈飾的朋友不要錯過呢！

博多車站前廣場「光之街・博多」

日期：即日至2020年1月7日

時間：5:00pm~0:00mn

地址：福岡市博多區博多站中央街1番1號

天神地區聖誕燈飾「TENJIN HIKARI SQUARE」

日期：即日至2020年1月6日

時間：2:00pm~0:00mn

地址：警固公園（福岡市中央區天神2-2）