Switch派對遊戲聖誕考腦力

聖誕節就快到，係時候約齊好友大搞聖誕派對。想搵大人細路都啱玩的派對節目？Switch一系列Party Games可說是首選，好似《Petoons Party》內有28款小遊戲，最多可供4人比併；《瑪利歐&超音鼠AT東京2020奧運會》提供21個比賽項目，食正奧運浪潮；《現嚐好滋味！超級猴子球》則有10種派對遊戲，考各位腦力與體力！

《Petoons Party》眼明手快

《Petoons Party》的主角Petoons以可愛卡通設計，提供7個造型及5款服飾供選擇。遊戲備有棋盤、杯賽及迷你遊戲3款模式，當中棋盤模式的玩法有點似《康樂棋》，玩家需輪流擲骰前進，沿途會遇到不同難關獲取積分，睇吓邊個到達終點時最高分。至於杯賽模式的玩家會按次序挑戰7場小遊戲，節奏簡單明快。而小遊戲模式內有28款Mini Games，例如要鬥快鬥準接住天上跌下來的生物，又要以Joy-Con玩樂器考各位節奏感。

《瑪利歐&超音鼠AT東京2020奧運會》比賽競技

為迎接2020東京奧運會，SEGA上月在Switch推出《瑪利歐&超音鼠AT東京2020奧運會》，除了可供4人對戰外，透過網上連線的話更可最多8打。玩家可選用瑪利歐或超音鼠陣營的選手，挑戰21個奧運比賽項目，包括100米賽跑、空手道、拳擊、劍擊及柔道等。當中空手道是於今屆奧運首次亮相的項目，各位可操控角色使用一擊必殺等絕招，在限制時間內取得10分就是贏家。另設有夢幻競技、東京1964年競技等模式，透過Joy-Con進行體感操作，有些競技需要玩家互相協力才能過關。

《現嚐好滋味！超級猴子球》講求平衡

經典遊戲《Super Monkey Ball》早前推出Switch版《現嚐好滋味！超級猴子球》，共收錄了100個關卡，同時設有10種派對遊戲，最多可供4人一齊玩，更可上網參加線上排名，與全球玩家一較高下。玩法很簡單，只需利用Joy-Con操縱猴子球，以最快時間衝過終點便贏，鬥快之餘途中亦要收集香蕉，很考玩者的平衡力及轉向反應。而且超音鼠會作為隱藏角色參戰，出場時連背景音樂及跳躍音效都會改變。