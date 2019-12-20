生活夜校：使用御守要注意　莫因小失大

日本御守是很多人必買的手信之一，期望為自己和他人祈求一份祝福，但也要注意不要做多錯多。 （互聯網）

去日本旅遊的時候，神社/寺廟可以說是必去的地方，而御守更是自用、送禮的好選擇。這份小小的禮物是對對方或自己的一份祝福。但是這份祝福也要懂得使用才能盡到它最大的功效，那麼使用御守到底有甚麼要注意的事項呢，我們一起來看一下吧。

【用御守要「一心一意」】

有些人為了讓這份守護更堅定而買多家神社的御守，把它們放在一起使用，其實這是不對的。試想想，如果你工作的時候有人不相信你，懷疑你能力不足，你會開心嗎？當然，對於神明來說可能不會有這樣的小情緒，但不同神明一起合作要講求配合度，所以還是一心一意的比較好。

【小心好奇心害死貓】

御守之所以有守護的功效是因為裡面有經過作法的紙條或者木牌，有些人可能會好奇裡面有甚麼而拆開來看，其實這是對神明的不敬。神明寄居在御守裡面，這樣做等於窺探神明，是非常的不敬的，有可能會令御守的靈力減少，所以請壓制住你們的好奇心。

【注意御守的有效期】

御守的有效期是一年，對於有特定目標的御守（例如戀愛符）只要願望達成了就是過了有效期。過期了的御守最好是去處理掉，御守在守護你的一年裡吸收了不少霉氣，一年後靈氣減少，這些厄運霉氣有可能會洩出 ，所以還是不留為妙。

處理御守最好的方法是還回購買的神社/寺廟，有些會接受郵寄，如果難以歸還，也可以交到其他的神社/寺廟。但要分清楚自己購買的地方到底是神社還是寺廟喔，千萬不要還錯地方。每年1月的初詣時期，大部分神社/寺廟都會設有收集想焚燒的御守/祭品的地方，稱為「古札納め箱」。返還時，可投放相當於御守一半價錢（500-1,000円）左右的賽錢以表心意。 而一些比較出名和大型的神社長期都會有專門收集的地方。

如果實在沒有方法歸還也可以自己處理。方法是取一張乾淨的白紙將舊御守放好，再以一小撮的粗鹽以「左・右・左」的順序撒上，心裡默想感謝舊御守過去一年來的守護，再將白紙連同御守捲起來，燒掉或丟掉就可以了。

「心誠則靈」這是參拜者的基本守則，懷著感恩和相信的心，努力過好每一天，運氣和幸福總會降臨。