【美女饕廚】巴黎篇：味遊米芝蓮一星

今次巴黎篇，介紹的餐廳位於巴黎第16區、獲米芝蓮一星殊榮的Antoine。餐廳另一賣點是位於法國地標的艾菲爾鐵塔旁，吃飯時可以望着巴黎鐵塔。我帶着興奮的心情來到，一邊品嘗美味的食物，一邊觀賞鐵塔，簡直就是雙重享受。

餐廳採用黑色木質大窗設計，樸實得來又帶點現代風格。Antoine就算獲得飲食界殊榮亦顯得格外低調，米芝蓮標誌只是放於店內不起眼的地方。店內空間不大，座位與座位相隔蠻近的，廚房設計是開放式透明，客人可以清清楚楚看到廚房裏面的準備情況。由於餐廳會不定時更換菜單，故沒有特定Menu，廚師每天隨着購入的食材而發揮，作為食客，會驚喜不已。

甫坐上，送上的是麵包，在法國的餐廳吃飯有個好處，就是餐前永遠都有無限添加的法式麵包享用，咬起來柔軟中帶點嚼勁，麵包加入香料和海鹽，而麵包醬是用橄欖油製成，口感較牛油更濕潤柔軟。

頭盤是鱸魚刺身，浸着糖醋，帶點白酒香，面層鋪上小白蘿蔔，吃了一口，在口腔中散發出魚鮮味，緊接湧來一股清甜的回甘，味道細緻優雅。

主菜登場了，是慢煮鮟鱇魚，口感十分綿密彈牙，隨魚附上3款醬汁作配，分別是法式白醬配上三文魚子和韮菜、青檸奶油醬和開心果蓉醬，沾上了3款醬的鮟鱇魚，鮮度又提高了一層，口感順滑的白醬，加上有咬口的開心果蓉，十分匹配，非常出色。

甜品是蘋果批，用薄杏仁酥皮做底，香酥鬆化，中間是肉桂卷，裏面是吉士醬加啖啖蘋果肉，加上雲呢拿雪糕，味道互相平衡，清新不膩，很完美的句號。

饕廚貼士：教煮法式白醬

法式白醬即Béchamel Sauce，將1:1的牛油和麵粉搓好，逐少逐少放進煮暖的鮮奶中（切忌煲滾），用抹刀打圈煮成麵糊狀態便成了。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）