McLaren 620R　全球限量350輛

以McLaren 史上最成功、獲多場比賽勝利的570S GT4賽車為藍本打造GT4街道版跑車620R，是目前McLaren Sports Series性能最強的車型。（互聯網）

McLaren最近推出以品牌史上最成功、獲多場比賽勝利的570S GT4賽車為藍本打造合法於街道疾走的GT4跑車——620R。

不單止搭載與GT4賽車相同的MonoCell II碳纖單體式底盤、可調式尾翼、碳纖維陶瓷煞車碟及鍛造鋁合金卡鉗等，還搭載跟GT4賽車相同、代號為M838TE的3.8L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別達到620ps及620Nm，配合七前速SSG雙離合器波箱，0~100km/h僅 2.9秒，0~200km/h亦只需8.1秒，極速達到322km/h，使之成為McLaren Sports Series目前性能最強的車型。

內裝方面，配備六點式安全帶的碳纖維賽車座椅、12點位附有紅色標記的賽車軚環、碳纖轉檔撥片和車門拉帶，以及MTT賽道遙測顯示系統全屬標準配備。全新620R全球僅限量生產350輛，預計最快明年1月投入生產，並在2月交車。