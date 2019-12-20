征選遊：今夜鳥取燈光燦爛

鍾意欣賞藝術創作的朋友，來到日本鳥取縣鳥取市肯定會到訪砂之美術館吧！這個專門展示沙雕作品的美術館，以「用沙來趟世界旅行」為基本概念，每年都會推出不同的地區主題，而即日起至明年1月15日，館內正舉行「南亞篇」，帶來了長20米、高5米的世界遺產泰姬陵等精緻沙雕外，於12月22日前更會有精彩的光雕投影上演，呈現更震撼悅目的畫面！

高手雲集南亞風情

早於2006年，鳥取市便開設了專門展示沙雕作品的砂之美術館，該館每年都請來世界各地的沙像雕刻家前來獻技，當展期一完，沙雕便會回歸沙粒，所以旅客每年到館都有驚喜，亦感到格外珍貴。這次到訪便適逢「用沙來趟世界旅行」第12期的「南亞篇」主題，這次的展出找來10個國家共21位沙像雕刻家出手，動用了約2,800噸沙，並花了約1個月時間，炮製出21件作品，內容環繞尼泊爾、阿富汗、斯里蘭卡及印度等亞洲南部國家的自然及文化風景。當中最矚目的，莫過於印度次大陸蒙兀兒王國第5代皇帝沙賈漢（Shah Jahan）相關的三個沙雕。三件作品加起來高約20米、長約9米，當中最有話題性的，莫過於被列為世遺的「靈廟泰姬陵」沙雕，你會驚嘆其規模及仔細程度。另外，今年是印度獨立之父聖雄甘地的150歲生辰，場內亦有其巨大沙雕，其他的還有「印度河流域文明．摩亨佐─達羅」、「巴米揚大佛」、「佛陀圓寂」及「印度教神話」等作品，題材和風格可謂變化極多，加上場內約50盞精心安排的射燈，將沙雕的紋理和立體感大幅昇華。

光雕投影 冬日燈飾

於12月22日前來到砂之藝術館，更可以欣賞冬日限定的光雕投影3D Projection Mapping，今年的主題為「沙與光的幻想曲The Love Story Of Tajmahal」，於「靈廟泰姬陵」及「皇帝沙賈漢與皇妃愛的物語」兩件作品上，會投影出沙賈漢與姬蔓．芭奴一段可歌可泣愛情故事，投影的色彩不但繽紛， 更會以動畫形式呈現出來，令長約8分鐘的投影毫無悶場，看罷令不少參觀者主動用掌聲讚美，感覺猶如置身歌劇院呢！

一場來到鳥取砂丘，也不要錯過即日起至12月22日舉行的年度盛事鳥取砂丘Illusion。簡單講，活動是於鳥取砂丘停車場周邊加添充滿心思的冬日燈飾，今年約有30萬顆燈飾帶來浪漫氣氛。值得一提的是，今年活動跟砂之美術館的南亞篇有所互動，炮製了多個富南亞Feel的擺設及可愛動物造型的燈飾，當中包括了用燈泡組成的泰姬陵。而山坡則鋪滿不同顏色的燈泡，大家可以沿木製步道走近拍照，再登上砂丘後方的七彩燈光隧道和銀光閃閃的小涼亭打卡。玩罷周邊還設有熱辣辣的小食檔，令這個冬日砂丘不太冷。

砂之美術館

地址：鳥取市福部町湯山2083-17

鳥取砂丘Illusion

日期：即日至12月22日

地址：鳥取市福部町湯山2164-661鳥取砂丘停車場周邊